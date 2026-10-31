Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 20.50 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Terdapat hal positif dan rasa tenang dalam hidup zodiak aries hari ini. Pikiran aries mulai tertata, sehingga memberi kejelasan mengenai beberapa masalah yang serius. Tampaknya, aries bergerak menuju jalan kesuksesan, karena tujuan dan pikiran sedang selaras.

Zodiak taurus mungkin diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dengan peluang pendidikan yang muncul. 

Ambil kesempatan tersebut, karena keterampilan yang taurus peroleh akan membantu dalam jangka panjang. Pengetahuan yang taurus peroleh hari ini, akan bermanfaat di masa depan dalam membuka banyak peluang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu terhubung kembali dengan pasangan setelah sibuk dengan rutinitas kehidupan kerja. Terkait karir, tunda pemikiran tentang kemitraan untuk sementara waktu dan pertimbangkanlah dengan cermat.

Sementara itu, hindari kecelakaan dengan berhati-hati ketika membawa benda berat atau berjalan di atas permukaan licin. Terkait keuangan, lakukan pembelian barang dengan cermat agar aries tidak kecewa jika barang yang dibeli cepat rusak.

Cinta Aries

Aries harus terhubung kembali dengan pasangan dengan cara yang belum pernah dilakukan. Mungkin rutinitas kehidupan kerja telah memadamkan nuansa romantis yang ada di dalam hubungan. Hari ini adalah hari untuk menghidupkan kembali romantisme dan membuat percikan asmara itu menyala kembali.

Karir Aries

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Sabtu, 31 Oktober 2026: Jaga Pola Makan dan Kebugaran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Sabtu, 31 Oktober 2026: Jaga Pola Makan dan Kebugaran

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 18.08 WIB

Ramalan Karier Zodiak Taurus Sabtu, 31 Oktober 2026: Andalkan Ketelitian dan Komunikasi - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Taurus Sabtu, 31 Oktober 2026: Andalkan Ketelitian dan Komunikasi

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 18.06 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Minggu 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Minggu 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.49 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore