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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 20.38 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Kreativitas zodiak virgo mengalir deras, tetapi tampaknya ada hambatan. Namun, seseorang tampaknya tidak ingin virgo melanjutkan jalan yang sedang ditempuh. 

Mungkin, dia takut virgo akan menemukan gairah baru dalam hidup yang belum tentu mereka setujui. Jangan lupa bahwa yang memegang kendali atas hidupmu adalah dirimu sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu menikmati kebersamaan bersama pasangan dengan merencanakan perjalanan yang menyenangkan. Mengenai karir, pertahankan kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan guna memanfaatkan peluang yang datang.

Sementara itu, perhatikan persendian dan besarnya tekanan yang virgo berikan saat berolahraga. Terkait keuangan, menjalin kemitraan akan membuat virgo mengalami peningkatan omset keuangan.

Cinta Virgo

Virgo mungkin akan terpesona oleh kepribadian pasangan yang kuat. Untuk menikmati kebersamaan dengannya, virgo sebaiknya merencanakan perjalanan yang menyenangkan ke tempat yang tenang dan tidak mengganggu. 

Hal ini memungkinkan kalian berdua untuk saling mengenal lebih baik. Selain itu, hal ini sebagai bagian dari upaya menghindari kebosanan dalam hubungan dan memberikan semangat baru di dalamnya.

Karir Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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