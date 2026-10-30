Ramalan Zodiak Leo 30 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)
JawaPos.com - Tiba-tiba, seseorang menyalakan kipas angin dengan kecepatan tinggi, sehingga kertas-kertas berterbangan kemana-mana, zodiak leo. Tumpukan yang rapi berubah menjadi pusaran kekacauan yang besar.
Semua orang meneriakkan pendapat tentang apa yang harus dilakukan. Sementara itu, ada orang-orang yang menuntut leo yang tidak mampu ditangani. Tenanglah dan komunikasikan situasimu kepada orang lain. Mereka akan mengerti dan mendukung kesulitanmu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 30 Oktober 2026.
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Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Hubungan zodiak leo dan pasangan tetap kuat meskipun sedang terpisah secara geografis. Terkait karir, tunjukkan apa yang paling dikuasai untuk menetapkan tujuan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya.
Sementara itu, lakukan tindakan yang akan membuat tubuh merasa lebih baik dan lebih berstamina untuk bekerja. Terkait keuangan, cobalah memanfaatkan hobimu untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan menjadikannya sebagai karir.
Cinta Leo
Belajarlah untuk mempercayai pasangan. Bukalah mata dan telinga, kemudian bersikaplah reseptif terhadap apa yang dia sampaikan. Hubungan leo tetap bisa kuat meskipun terpisah secara geografis dengan pasangan.
Leo dan pasangan harus menerapkan komunikasi yang terbuka dan jujur. Tetaplah hadir meskipun leo dan pasangan tidak dapat berada di tempat yang sama.
Karir Leo
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