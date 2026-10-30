Ramalan Zodiak Gemini 30 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific)
JawaPos.com - Siklus baru dimulai, dimana zodiak gemini mungkin akan membuang keyakinan dan proses lama. Singkirkan yang lama dan sambut yang baru.
Masa bersih-bersih ini sangat penting, karena cara komunikasi yang selama ini digunakan telah usang. Kumpulkan sumber daya dan bangun platform baru yang membuat bangga.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini akan memikirkan pasangan sepanjang hari dan kesulitan menyelesaikan hal lain. Terkait karir, kangan lewatkan kesempatan dan lakukan upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
Sementara itu, berhati-hatilah saat menangani api atau listrik karena gemini rentan terhadap kecelakaan. Terkait keuangan, teruslah bekerja keras, karena tren keuangan gemini saat ini sedang meningkat.
Cinta Gemini
Hari ini diperkirakan akan menjadi hari yang baik bagi gemini dalam urusan percintaan. Gemini akan menghabiskan hari dengan memikirkan pasangan dan kesulitan menyelesaikan hal lain. Habiskan hari ini dalam suasana tenang dan penuh kasih sayang bersama pasangan.
Karir Gemini
Hari ini adalah waktu yang tepat untuk bersaing memperebutkan posisi. Jangan lewatkan kesempatan dan lakukan apa pun yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
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Jawa Pos
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