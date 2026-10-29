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Penulis: Rabbany Wanadriani
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.23 WIB

Panduan Shio Besok Jumat 30 Oktober 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Meskipun kehidupan sosial ramai, shio Kuda bisa saja merasa kesepian dan bosan.

Sedangkan besok shio Macan selesaikan tugas-tugas kecil dan urusan rumah tangga.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Jumat 30 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Apakah Anda mencoba mengerjakan proyek sendirian?

Kerja sama beberapa orang dapat membuahkan hasil yang lebih baik daripada mengerjakannya sendiri.

Libatkan seluruh keluarga atau mintalah bantuan teman-teman Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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