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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.14 WIB

Ramalan Shio Besok Jumat 30 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio besok Jumat 30 Oktober 2026./Magnific/ winwin.artlab - Image

Ramalan Shio besok Jumat 30 Oktober 2026./Magnific/ winwin.artlab

JawaPos.com – Banyak orang penasaran dengan ramalan shio untuk besok, Jumat, 30 Oktober 2026.

Hari esok disebut sebagai hari Kerbau yang cocok untuk bekerja keras dengan giat dan berdisiplin.

Energi Api Yin diperkirakan membuat banyak orang lebih impulsif dalam bersikap dan mengambil keputusan.

Karena itu, setiap shio perlu mengatur langkah dengan cermat agar terhindar dari masalah.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Kamis (29/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Jumat 30 Oktober 2026.

1. Tikus

Fokuslah bekerja dengan serius karena pada hari Kerbau jangan berharap pada keberuntungan yang datang begitu saja.

Arahkan semua tindakanmu untuk meraih hasil nyata, sebab hanya kerja keras yang membuka jalan menuju sukses.

Pengaruh energi Api Yin membuat kamu mudah bertindak gegabah, jadi hindari mencoba-coba hubungan asmara yang beragam.

Gantilah kebiasaan buruk dengan yang baik: tinggalkan alkohol, konsumsi vitamin, madu, dan ginseng sebagai penambah tenaga.

Editor: Hanny Suwindari
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