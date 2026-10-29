Ramalan Zodiak Virgo 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)
JawaPos.com - Apa yang zodiak virgo pikir akan terjadi hari ini, cenderung berlawanan dengan yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi, virgo memiliki gambaran yang kuat tentang bagaimana seharusnya segala sesuatu berjalan.
Tetapi pada akhirnya, virgo akan mengambil tindakan yang sama sekali berbeda. Cobalah untuk melibatkan setiap bagian pikiran dan jiwamu, sehingga semuanya selaras dari aktivitas apa pun yang sebenarnya virgo lakukan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak virgo harus berani mengungkapkan perasaan yang sebenarnya pada seseorang yang dikagumi. Mengenai karir, pertahankan ketekunan dalam mencari pekerjaan karena usaha virgo tidak akan sia-sia.
Sementara itu, atasi gangguan perut dengan mengurangi konsumsi camilan tidak sehat. Terkait keuangan, menjalin kemitraan akan membuat virgo mengalami peningkatan omset keuangan.
Cinta Virgo
Hari ini, keluarlah dari zona nyamanmu dan ungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada seseorang yang dikagumi.
Jangan takut, karena perasaan yang virgo ungkapkan hari ini kemungkinan besar akan menghasilkan perubahan yang sangat positif dalam kehidupan romantis. Bisa saja, dia sama bersemangatnya dan bersedia membalas perasaan virgo.
Karir Virgo
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Jawa Pos
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