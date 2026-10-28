Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Kamis 29 Oktober 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Keuangan membutuhkan pemikiran analitis dari Virgo. Ingat, perubahan kecil akan membuahkan hasil.

Di sisi lain, bagi Scorpio, kelola keuangan secara hati-hati dengan memangkas komitmen lama yang tidak lagi bermanfaat.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Kamis 29 Oktober 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Perhatian tertuju padamu. Anda menginspirasi orang lain hanya dengan menjadi diri sendiri yang autentik.

Di tempat kerja, kepercayaan dirimu menciptakan tren.

Pertimbangkan untuk bersikap murah hati dengan keuangan, tetapi pastikan Anda tetap dalam batas kemampuan.