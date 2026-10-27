Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 27 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Perjalanan bisnis zodiak aries mungkin akan membuahkan hasil. Aries akan mencapai keuntungan finansial yang signifikan dan mampu mengembangkan reputasi profesional yang patut dicontoh.

Namun berhati-hatilah, karena beberapa rekan kerja mungkin iri dengan pencapaian dan reputasi aries yang semakin meningkat.

Zodiak taurus mungkin merasa sedikit lelah dan stres hari ini. Hal ini karena taurus kewalahan dengan banyak tanggung jawab dan perlu mengurus banyak hal secara bersamaan.

Perasaan yang begitu berat membuat taurus mungkin berpikir untuk melakukan perjalanan jauh. Tetapi, melakukan hal itu sepertinya tidak akan mungkin karena jadwal yang sibuk. Cobalah untuk menyeimbangkan hal-hal ini mulai sekarang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries sebaiknya memanfaatkan waktu dan energi untuk dinikmati berdua bersama pasangan. Terkait karir, aries mungkin perlu berpindah tempat tinggal untuk menempati posisi pada pekerjaan yang baru saja diambil.

Sementara itu, cegah iritasi kulit dengan menghindari paparan sinar matahari dan minum banyak air putih. Terkait keuangan, lakukan pembelian barang dengan cermat agar aries tidak kecewa jika barang yang dibeli cepat rusak.

Cinta Aries