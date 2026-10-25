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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.39 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Minggu, 25 Oktober 2026: Perkuat Cinta dengan Pengertian

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Minggu, 25 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih menyenangkan ketika Anda dan pasangan mampu menjaga komunikasi yang jujur serta memberikan ruang untuk saling memahami.

Kedekatan emosional tidak selalu membutuhkan momen romantis yang besar karena perhatian sederhana dan kesediaan untuk mendengarkan juga dapat membuat hubungan terasa semakin berarti.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, manfaatkan waktu bersama untuk membicarakan berbagai hal yang dapat memperkuat hubungan.

Anda bisa mendiskusikan rencana akhir pekan, menyampaikan kebutuhan emosional, atau menentukan kegiatan yang ingin dinikmati berdua.

Percakapan ringan seperti ini dapat membantu kedua pihak memahami keinginan masing-masing tanpa harus menunggu munculnya persoalan besar.

Virgo juga perlu menyadari bahwa pasangan tidak selalu membutuhkan solusi atas setiap masalah yang diceritakan.

Terkadang, kesediaan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian sudah cukup membuat seseorang merasa didukung dan dihargai.

Editor: Novia Tri Astuti
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