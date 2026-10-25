Ramalan Shio Besok Senin 26 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

JawaPos.com – Ramalan shio untuk besok, Senin, 26 Oktober 2026, membahas enam shio dengan pesan khas bagi masing-masing.

Hari Ayam disebut cocok bagi orang gigih, tetapi juga membuat perasaan mudah sensitif dan gampang tersinggung.

Unsur Air Yin yang lembut namun labil ikut memengaruhi keluarga, asmara, kesehatan, hingga urusan keuangan Anda.

Sebagian zodiak cina dianjurkan bersabar, sedangkan lainnya diminta lebih aktif demi meraih peluang yang sedang terbuka lebar.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Minggu (25/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Senin 26 Oktober 2026.

1. Tikus

Keinginan dan impian kini lebih mudah terwujud, apalagi hari Ayam memihak orang yang gigih dan berani.

Semakin aktif bergerak, peluang menang makin besar, tetapi dengarkan saran orang lain karena mayoritas patut diperhatikan.

Bersikaplah peka pada kerabat yang lebih tua, sebab unsur Air Yin membantu meredakan amarah dan kekesalan.