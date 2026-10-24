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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.09 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Emosi Stabil, Kerja Lebih Terarah

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio besok, Minggu, 25 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara perasaan, tanggung jawab, dan kebutuhan pribadi.

Scorpio mungkin lebih mudah terbawa suasana ketika menghadapi persoalan yang menyentuh hati, terutama dalam hubungan asmara atau ketika berhadapan dengan orang yang pendapatnya berbeda.

Di sisi lain, urusan pekerjaan dan keuangan membutuhkan pertimbangan yang matang agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Hari esok juga menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi kebiasaan sehari-hari, memperbaiki komunikasi, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio untuk Minggu, 25 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Scorpio perlu dijalani dengan lebih tenang karena perasaan yang intens berpotensi memengaruhi cara memandang pasangan.

Jika sedang menjalin hubungan, rasa cemburu atau kecurigaan yang muncul tanpa alasan jelas sebaiknya tidak langsung dijadikan dasar untuk menuduh pasangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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