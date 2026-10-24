Ramalan Zodiak Leo 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Konflik antara tanggung jawab kepada keluarga dan kewajiban kepada teman-teman bisa muncul hari ini, zodiak leo. Leo mungkin ingin menghadiri suatu acara, tetapi harus segera mengatasi masalah di rumah.

Akan sulit untuk tetap tenang dalam keadaan ini. Jika memungkinkan, leo harus mencari cara untuk memuaskan keluarga dan pergi keluar. Mundurlah sejenak dan bersikap objektif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo mungkin ragu untuk mengembangkan hubungan romantis dengan seseorang. Terkait karir, pertimbangkan semua pro dan kontra sebelum memutuskan berganti pekerjaan.

Sementara itu, jangan mudah marah jika tidak ingin tekanan darahmu melonjak. Terkait keuangan, jangan khawatir saat menghadapi penurunan dalam setiap transaksi properti yang sedang dibahas saat ini.

Cinta Leo