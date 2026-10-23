Ramalan Shio Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Ramalan Shio besok Sabtu 24 Oktober 2026 / foto : Magnific/ winwin.artlab
JawaPos.com – Setiap shio punya ramalan harian yang menarik untuk disimak, termasuk prediksi besok, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Menurut kepercayaan Tiongkok, hari Kambing identik dengan sifat mudah terbawa suasana dan sering kurang berpikir panjang.
Unsur Logam Yin membuat banyak orang ingin tampil menawan, sehingga penampilan menjadi sorotan utama hari itu.
Selain soal gaya, pola makan, keuangan, dan hubungan dengan orang lain juga perlu mendapat perhatian khusus.
Dilansir dari laman Astrologyk pada Jumat (23/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Sabtu 24 Oktober 2026.
1. Kuda
Hari Kambing memicu khayalan dan keinginan membereskan semua masalah sekaligus, jadi kendalikan perasaan dan emosi Anda.
Perhatikan penampilan karena unsur Logam Yin menonjolkan kecantikan lahir batin dan membawa pengakuan serta kekaguman luas.
Jangan makan berlebihan agar tubuh tidak menumpuk racun, karena jam Tikus menuntut kesederhanaan dalam segala hal.
Minumlah ramuan herbal dan jus cranberry untuk membersihkan usus sekaligus menurunkan berat badan Anda secara alami.
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Jawa Pos
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