Ramalan Karier Zodiak Capricorn Jumat, 23 Oktober 2026: Terbuka pada Bantuan dan Masukan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)
JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Jumat, 23 Oktober 2026, berpotensi terasa lebih lancar berkat dukungan, saran, atau sudut pandang baru dari orang-orang di lingkungan kerja.
Sejumlah tugas yang membutuhkan ketelitian dan koordinasi mungkin lebih mudah diselesaikan ketika kamu bersedia berdiskusi serta mempertimbangkan pendekatan yang berbeda.
Capricorn yang terbiasa mengandalkan kemampuan sendiri perlu menyadari bahwa bekerja secara mandiri bukan berarti harus menghadapi setiap persoalan tanpa bantuan.
Ketika berhadapan dengan tugas yang rumit, bertukar pikiran dengan rekan kerja dapat membuka jalan untuk menemukan solusi yang lebih praktis.
Pendapat dari orang yang memiliki pengalaman relevan juga bisa membantu kamu melihat bagian pekerjaan yang mungkin terlewatkan.
Karena itu, jangan merasa sungkan untuk meminta penjelasan ketika menemukan kesulitan atau membutuhkan pertimbangan tambahan sebelum mengambil keputusan.
Jika menerima saran dari orang lain, pelajari terlebih dahulu manfaat dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pekerjaan.
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