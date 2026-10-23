Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.20 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Jumat, 23 Oktober 2026: Terbuka pada Bantuan dan Masukan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Jumat, 23 Oktober 2026, berpotensi terasa lebih lancar berkat dukungan, saran, atau sudut pandang baru dari orang-orang di lingkungan kerja.

Sejumlah tugas yang membutuhkan ketelitian dan koordinasi mungkin lebih mudah diselesaikan ketika kamu bersedia berdiskusi serta mempertimbangkan pendekatan yang berbeda.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn yang terbiasa mengandalkan kemampuan sendiri perlu menyadari bahwa bekerja secara mandiri bukan berarti harus menghadapi setiap persoalan tanpa bantuan.

Ketika berhadapan dengan tugas yang rumit, bertukar pikiran dengan rekan kerja dapat membuka jalan untuk menemukan solusi yang lebih praktis.

Pendapat dari orang yang memiliki pengalaman relevan juga bisa membantu kamu melihat bagian pekerjaan yang mungkin terlewatkan.

Karena itu, jangan merasa sungkan untuk meminta penjelasan ketika menemukan kesulitan atau membutuhkan pertimbangan tambahan sebelum mengambil keputusan.

Jika menerima saran dari orang lain, pelajari terlebih dahulu manfaat dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pekerjaan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Aquarius Jumat, 23 Oktober 2026: Ubah Ide Segar Menjadi Peluang - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Jumat, 23 Oktober 2026: Ubah Ide Segar Menjadi Peluang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.13 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Jumat, 23 Oktober 2026: Selesaikan Hambatan dan Perkuat Fokus - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Jumat, 23 Oktober 2026: Selesaikan Hambatan dan Perkuat Fokus

Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.07 WIB

Ramalan 6 Zodiak yang Dihujani Keberuntungan pada Oktober 2026, Karier hingga Asmara Jadi Sorotan! - Image
Zodiak

Ramalan 6 Zodiak yang Dihujani Keberuntungan pada Oktober 2026, Karier hingga Asmara Jadi Sorotan!

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.22 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore