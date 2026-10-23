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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 15.06 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Jumat, 23 Oktober 2026: Jaga Kehangatan dan Saling Memahami

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Jumat, 23 Oktober 2026, mengajak Anda menjaga kenyamanan dalam hubungan tanpa mengabaikan perubahan perasaan dan kebutuhan pasangan.

Hubungan yang harmonis bukan hanya dibangun melalui kebiasaan yang sudah terasa akrab, tetapi juga melalui kesediaan untuk terus memahami satu sama lain.

Berikut ramalan asmara zodiak Taurus pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Taurus yang telah memiliki pasangan, perhatian kecil dapat memberikan arti besar, terutama ketika kesibukan membuat waktu untuk menikmati kebersamaan semakin terbatas.

Cobalah menyediakan waktu khusus untuk berbincang dengan pasangan tanpa terganggu pekerjaan, pesan di ponsel, atau aktivitas lain yang mengalihkan perhatian.

Percakapan ringan mengenai kegiatan sehari-hari maupun rencana masa depan bisa membantu menjaga kedekatan emosional.

Taurus juga dapat menunjukkan rasa sayang dengan mengapresiasi usaha pasangan, termasuk hal-hal sederhana yang selama ini mungkin dianggap biasa.

Anda mungkin lebih terbiasa memperlihatkan kasih sayang melalui tindakan nyata daripada mengungkapkannya lewat kata-kata.

Editor: Novia Tri Astuti
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