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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.13 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Aquarius Jumat, 23 Oktober 2026: Hitung Risiko Sebelum Bertindak

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Aquarius pada Jumat, 23 Oktober 2026, membutuhkan pertimbangan yang matang, terutama ketika muncul peluang baru atau keinginan melakukan pembelian yang membutuhkan dana cukup besar.

Kreativitas dan kemampuan melihat kesempatan dari sudut pandang berbeda dapat membantu Aquarius menemukan ide untuk meningkatkan penghasilan, tetapi setiap rencana tetap perlu disertai perhitungan yang realistis.

Berikut ramalan keuangan zodiak Aquarius pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius sebaiknya memulai hari dengan mengevaluasi kembali anggaran agar penggunaan uang tetap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.

Pastikan biaya hidup, pembayaran tagihan, serta kewajiban rutin lainnya sudah diperhitungkan sebelum mengalokasikan dana untuk keperluan tambahan.

Jika terdapat rencana membeli barang dengan harga cukup tinggi, jangan langsung mengambil keputusan hanya karena tertarik pada manfaat atau penampilannya.

Bandingkan beberapa pilihan, periksa kualitas dan harganya, lalu pertimbangkan apakah pembelian tersebut memang perlu dilakukan sekarang atau masih bisa ditunda.

Kebiasaan memberi waktu untuk berpikir sebelum bertransaksi dapat membantu Aquarius menghindari pengeluaran yang berpotensi mengganggu rencana keuangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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