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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 13.38 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Jumat, 23 Oktober 2026: Buka Hati dan Perkuat Kedekatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Jumat, 23 Oktober 2026, menyoroti pentingnya keterbukaan dalam menyampaikan perasaan dan memahami kebutuhan emosional satu sama lain.

Kebiasaan memikirkan persoalan secara mandiri sebelum membicarakannya memang dapat memberikan waktu untuk memahami diri sendiri, tetapi sikap terlalu tertutup berisiko membuat orang terdekat kesulitan mengetahui apa yang sebenarnya kamu rasakan.

Berikut ramalan asmara zodiak Aquarius pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, hari ini dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi yang lebih hangat dan membicarakan hal-hal yang penting bagi hubungan.

Kesibukan sehari-hari terkadang membuat waktu bersama semakin terbatas, sehingga kamu perlu berinisiatif menyediakan kesempatan untuk berbincang tanpa terganggu oleh pekerjaan atau aktivitas lainnya.

Obrolan sederhana mengenai rencana akhir pekan, kegiatan yang ingin dilakukan bersama, atau harapan masing-masing dapat membantu menjaga kedekatan emosional.

Jangan menunggu sampai muncul persoalan besar untuk mulai membicarakan perasaan karena komunikasi yang terjaga sejak awal dapat membantu kedua pihak memahami kebutuhan satu sama lain.

Jika belakangan terdapat perbedaan pendapat, Aquarius sebaiknya tidak langsung memilih diam atau menjauh hanya karena pembicaraan terasa kurang menyenangkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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