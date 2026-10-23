Ramalan Zodiak Aries 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Perjalanan singkat di sekitar lingkungan, dapat menyita banyak waktu zodiak aries hari ini. Email atau panggilan yang menarik mungkin akan datang.

Buku dan artikel majalah dapat memberikan informasi yang mengarahkan aries menuju arah baru. Catat semua ide-idemu untuk diingat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu menikmati cinta yang baru ditemukan dengan mengajak pasangan berjalan-jalan atau menonton film. Terkait karir, aries harus mengendalikan emosi agar tidak membuat keputusan yang salah.

Sementara itu, ambil tindakan untuk memperbaiki situasi negatif dengan menenangkan pikiran agar merasa lebih baik. Terkait keuangan, pertimbangkan melakukan investasi di bidang properti domestik atau komersial untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.

Cinta Aries