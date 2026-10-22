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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.03 WIB

Ramalan Zodiak Cinta Besok 23 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ramalan zodiak cinta besok 23 Oktober 2026 / foto : Magnific/ prostooleh - Image

Ramalan zodiak cinta besok 23 Oktober 2026 / foto : Magnific/ prostooleh

JawaPos.com – Ramalan zodiak cinta untuk besok, 23 Oktober 2026, hadir untuk membantumu membaca suasana hati dan kisah asmara.

Setiap bintang punya karakter berbeda, sehingga cinta pun terasa unik bagi masing-masing orang.

Ada yang sedang ingin menyendiri, ada pula yang sedang dimabuk kasih bersama pasangan.

Karena itu, prediksi hari esok ini bisa jadi bahan renungan sebelum kamu melangkah dalam urusan hati.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Kamis (22/10), dijelaskan mengenai ramalan cinta zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Jumat 23 Oktober 2026.

1. Aries (21 Maret–19 April)

Hari ini suasana hati bisa berubah, sehingga Aries lajang sedang malas menggoda ataupun bermesraan sama sekali.

Pengaruh energi positif membuatmu lebih nyaman menghabiskan waktu sendiri dan memperhatikan kebutuhan pribadi dengan hati tenang.

Tidak perlu khawatir soal itu, karena menikmati waktu untuk diri sendiri adalah hal yang sangat wajar.

Hari ini, utamakan kebahagiaanmu sendiri dan jangan terlalu terburu-buru mengejar asmara yang belum tentu akan datang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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