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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 18.11 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Rabu, 21 Oktober 2026: Perkuat Hubungan Lewat Sikap Terbuka

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Rabu, 21 Oktober 2026, dapat terasa lebih harmonis ketika kamu tidak hanya berani mengungkapkan isi hati, tetapi juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan perasaannya.

Keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan akan membantu menciptakan kedekatan yang lebih nyaman, baik bagi Aries yang telah memiliki pasangan maupun yang masih mencari seseorang untuk berbagi cerita.

Berikut ramalan asmara zodiak Aries pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aries yang sudah menjalin hubungan, perhatian kecil dapat memberikan dampak positif terhadap kedekatan dengan pasangan, terutama jika aktivitas sehari-hari belakangan ini membuat waktu bersama semakin berkurang.

Cobalah menyisihkan waktu untuk berbincang tanpa terganggu pekerjaan, pesan masuk, atau penggunaan telepon genggam.

Percakapan sederhana mengenai kegiatan sehari-hari, hal yang sedang dipikirkan, atau rencana bersama dapat membantu menjaga hubungan tetap hangat.

Kamu juga bisa menunjukkan perhatian melalui tindakan nyata, seperti menanyakan keadaan pasangan setelah menjalani hari yang melelahkan atau menawarkan bantuan ketika ia sedang menghadapi kesulitan.

Tidak semua bentuk kasih sayang harus disampaikan melalui kata-kata romantis karena kepedulian yang konsisten juga dapat membuat pasangan merasa dihargai.

Editor: Novia Tri Astuti
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