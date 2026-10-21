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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.54 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Rabu, 21 Oktober 2026: Perkuat Hubungan Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Rabu, 21 Oktober 2026, menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka dan kemauan untuk memahami perasaan pasangan tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan.

Keinginan agar hubungan berjalan sesuai harapan terkadang membuat perbedaan pendapat terasa lebih sulit diterima, padahal setiap orang memiliki kebutuhan dan sudut pandang yang tidak selalu sama.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, kemampuan mendengarkan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika menghadapi percakapan penting.

Jangan terlalu sibuk mempertahankan pendapat sendiri hingga tidak memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan apa yang dirasakan.

Mendengarkan dengan sungguh-sungguh dapat membantu kalian memahami persoalan dari sudut pandang yang berbeda sekaligus mengurangi risiko kesalahpahaman.

Kamu juga bisa memanfaatkan waktu bersama untuk membahas rencana masa depan, menyelesaikan persoalan yang belum tuntas, atau menikmati kegiatan sederhana yang membuat hubungan terasa lebih dekat.

Tidak perlu selalu menyiapkan hadiah mahal atau kejutan besar untuk menunjukkan rasa sayang.

Editor: Novia Tri Astuti
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