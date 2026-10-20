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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.48 WIB

Ramalan Zodiak Karier 21 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak karier besok 21 Oktober 2026 / foto : Magnific/ jcomp - Image

Ramalan zodiak karier besok 21 Oktober 2026 / foto : Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Zodiak tertentu diminta bersabar, sementara yang lain berpeluang mendapat perhatian atau bantuan di tempat kerja.

Banyak orang penasaran dengan prediksi yang menyangkut karier mereka di tengah rutinitas pekerjaan.

Kali ini, ramalan karier untuk besok, 21 Oktober 2026, mencakup enam zodiak, yaitu Libra hingga Pisces.

Setiap bintang mendapat gambaran singkat mengenai hal yang mungkin terjadi di lingkungan kerja.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Selasa (20/10), dijelaskan mengenai ramalan karier zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Rabu 21 Oktober 2026.

1. Libra (23 September–22 Oktober)

Hari ini mungkin muncul urusan lama yang berkaitan dengan tugas yang pernah kamu tunda cukup lama.

Jangan menyingkirkannya lagi seperti sebelumnya, karena inilah saat yang tepat bagimu untuk berhenti menunda-nunda pekerjaan itu.

Manfaatkan peluang ini untuk menuntaskan hal yang dulu belum selesai sampai benar-benar rampung dengan hasil memuaskan.

Membereskan tugas lama dari daftarmu akan memberi ruang yang lebih luas untuk fokus pada hal berikutnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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