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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 18 Oktober 2026 | 22.28 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Minggu, 18 Oktober 2026: Perkuat Hubungan Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Minggu, 18 Oktober 2026, menjadi momen untuk mengenali kebutuhan emosional diri sendiri sekaligus memahami perasaan orang yang dicintai.

Keterbukaan dan kesediaan mendengarkan dapat membantu Gemini menjaga kedekatan, terutama ketika terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Gemini pada Minggu, 18 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, masalah dari masa lalu mungkin kembali muncul dan memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Alih-alih terus menghindari percakapan yang terasa tidak nyaman, cobalah menghadapi persoalan tersebut dengan pikiran jernih dan sikap yang tidak mudah terpancing emosi.

Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan apa yang dirasakan agar kedua pihak dapat memahami penyebab persoalan secara lebih menyeluruh.

Gemini biasanya mudah membangun percakapan, tetapi kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian juga perlu dikembangkan dalam hubungan.

Hindari menyela pembicaraan atau langsung memberikan pembelaan ketika pasangan sedang mengungkapkan perasaannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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