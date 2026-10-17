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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11.51 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Sabtu, 17 Oktober 2026: Redam Ego dan Perkuat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Sabtu, 17 Oktober 2026, membutuhkan kesabaran dan kemampuan mengendalikan reaksi ketika menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan.

Perasaan yang mendalam terkadang membuatmu sulit mengabaikan persoalan, tetapi mempertahankan pendapat secara berlebihan justru dapat memperpanjang perdebatan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan lebih sederhana.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Scorpio pada Sabtu, 17 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Scorpio yang sudah memiliki pasangan, cobalah memahami maksud di balik perkataan pasangan sebelum memberikan tanggapan, terutama jika pembicaraan berkaitan dengan masalah yang pernah muncul sebelumnya.

Hindari langsung menganggap perbedaan pandangan sebagai bentuk penolakan terhadap dirimu karena setiap orang memiliki cara tersendiri dalam melihat dan menyelesaikan persoalan.

Hubungan tidak selalu membutuhkan pihak yang menang dalam sebuah perdebatan, melainkan kesediaan untuk saling memahami dan menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Jika pasangan menyampaikan kritik atau masukan, dengarkan terlebih dahulu hal yang ingin disampaikan sebelum bereaksi terhadap nada bicaranya.

Kamu bisa meminta penjelasan apabila ada bagian yang terasa kurang jelas daripada langsung mengambil kesimpulan yang berpotensi memperkeruh suasana.

Editor: Novia Tri Astuti
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