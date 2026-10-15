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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.28 WIB

Ramalan Karier Zodiak Virgo Kamis, 15 Oktober 2026: Maksimalkan Ide dan Ketelitian

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Karier Virgo pada Kamis, 15 Oktober 2026, dapat berkembang melalui kemampuan mengatur pekerjaan secara terstruktur, berkomunikasi dengan baik, dan mempertimbangkan setiap keputusan berdasarkan informasi yang jelas.

Berbagai percakapan di lingkungan kerja berpotensi membuka sudut pandang baru, terutama ketika kamu berdiskusi dengan rekan, meminta arahan dari atasan, atau membahas rencana yang berkaitan dengan tanggung jawab ke depan.

Berikut ramalan karier zodiak Virgo pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo dapat memanfaatkan kesempatan berdiskusi untuk menyampaikan gagasan yang selama ini masih tersimpan atau belum memperoleh ruang untuk dibicarakan.

Sebelum mengajukan pendapat, susunlah penjelasan secara terarah agar orang lain lebih mudah memahami tujuan, manfaat, dan langkah yang diperlukan untuk mewujudkan ide tersebut.

Data pendukung maupun contoh nyata juga bisa digunakan untuk memperkuat alasan yang kamu sampaikan.

Meski begitu, jangan langsung menolak pandangan berbeda hanya karena tidak sesuai dengan rencana awal.

Masukan dari orang lain dapat membantu menemukan kekurangan yang sebelumnya terlewat sekaligus membuat usulan menjadi lebih matang dan realistis.

Editor: Novia Tri Astuti
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