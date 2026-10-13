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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.20 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Sagittarius Selasa, 13 Oktober 2026: Kendalikan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Sagittarius pada Selasa, 13 Oktober 2026, menjadi pengingat untuk lebih cermat mengelola uang, termasuk memperhatikan pengeluaran kecil yang kerap luput dari perhitungan.

Meski nominalnya terlihat tidak seberapa, kebiasaan membeli sesuatu secara spontan atau membayar layanan yang jarang digunakan dapat membuat anggaran perlahan berkurang tanpa disadari.

Berikut ramalan keuangan zodiak Sagittarius pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sagittarius sebaiknya mulai memeriksa kembali catatan transaksi dan melihat bagian mana yang paling banyak menyerap uang dalam beberapa waktu terakhir.

Biaya berlangganan, jajan di luar rencana, hingga pembelian barang karena tergoda promosi perlu dievaluasi agar tidak mengganggu kebutuhan yang lebih mendesak.

Jika memiliki tagihan bulanan atau kewajiban finansial lainnya, pastikan dana untuk keperluan tersebut sudah disiapkan sebelum mengalokasikan uang untuk hiburan.

Langkah sederhana ini dapat membantu menjaga pengeluaran tetap terkendali tanpa membuat Sagittarius harus mengubah seluruh kebiasaan secara drastis.

Rencana membeli barang bernilai besar juga sebaiknya dipertimbangkan dengan matang, terutama jika pemasukan dalam beberapa minggu mendatang belum dapat dipastikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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