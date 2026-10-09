Ramalan Karier Zodiak Gemini Jumat, 9 Oktober 2026: Kerja Keras Mulai Dilirik

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.com - Perjalanan karier Gemini pada Jumat, 9 Oktober 2026, membawa peluang untuk memperoleh perhatian berkat kesungguhan dalam menjalankan tanggung jawab profesional.
Usaha yang selama ini dilakukan secara konsisten berpotensi mulai terlihat oleh atasan atau pihak yang berpengaruh terhadap perkembangan karier Anda.
Jika belakangan Gemini merasa pekerjaan yang dijalani belum menunjukkan perkembangan berarti, jangan langsung menyimpulkan bahwa usaha tersebut tidak memberikan hasil.
Kontribusi seseorang tidak selalu mendapat apresiasi secara langsung, tetapi sikap bertanggung jawab dan kemampuan menghadapi persoalan dapat meninggalkan kesan positif di lingkungan kerja.
Karena itu, pertahankan standar pekerjaan yang baik meskipun pujian belum datang sesuai harapan.
Gemini juga perlu lebih cermat dalam membagi waktu agar berbagai tanggung jawab tidak dikerjakan secara bersamaan tanpa perencanaan.
Tentukan tugas yang paling mendesak, kemudian selesaikan satu per satu sebelum beralih ke pekerjaan berikutnya.
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Jawa Pos
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