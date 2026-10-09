Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.39 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi perlu menghadapi berbagai tantangan dengan pikiran jernih pada Jumat (9/10). Kepercayaan diri mungkin menurun, tetapi jangan mudah menyerah.

Sejumlah urusan berpotensi menemui hambatan, sehingga Aquarius perlu lebih berhati-hati dalam bertindak.

Hindari mengambil keputusan besar sebelum benar-benar mempertimbangkan segala risikonya.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Jumat (9/10), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Aquarius mungkin kehilangan harapan dan kepercayaan diri hari ini. Tetaplah kuat meski berbagai hambatan menghadang langkah Anda.

Hindari mengambil keputusan besar dalam situasi yang belum menentu. Fokuslah menyelesaikan persoalan secara bertahap agar tidak memperburuk keadaan.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara berpotensi diwarnai pertengkaran dengan pasangan. Perbedaan pendapat bisa memicu konflik jika tidak disikapi dengan tenang.

Hindari memperpanjang perdebatan yang tidak perlu. Dengarkan pasangan dan bicarakan masalah dengan kepala dingin.

Karir Aquarius

Aquarius perlu lebih teliti saat menyelesaikan pekerjaan. Kesalahan kecil berpotensi menghambat tugas yang sedang dikerjakan.

Susun rencana dan jadwal kerja dengan lebih teratur. Periksa kembali hasil pekerjaan sebelum menyerahkannya untuk menghindari kekeliruan.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Sumber: Astroved.com
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagitarius 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.26 WIB

Ramalan Zodiak Libra 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.16 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.10 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore