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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 02.01 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Kamis, 8 Oktober 2026: Jangan Ragu Menerima Masukan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Karier Pisces pada Kamis, 8 Oktober 2026 mengingatkan bahwa menyelesaikan pekerjaan tidak selalu berarti harus mengerjakan semuanya seorang diri.

Ketika menghadapi tugas yang cukup rumit, berdiskusi dengan orang lain justru dapat membantu Pisces menemukan jalan yang lebih praktis untuk menyelesaikannya.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces dapat mempertimbangkan untuk meminta pandangan dari rekan kerja atau seseorang yang memiliki pengalaman lebih banyak ketika menemui kesulitan.

Sudut pandang yang berbeda mungkin membantu melihat persoalan dari sisi yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Karena itu, jangan menganggap meminta bantuan sebagai bukti bahwa kemampuan Pisces kurang dibandingkan orang lain.

Kesediaan menerima masukan justru menunjukkan bahwa Pisces mampu mengenali keterbatasan sekaligus memiliki keinginan untuk terus memperbaiki cara kerja.

Saran yang tepat juga dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari sejak awal.

Editor: Novia Tri Astuti
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