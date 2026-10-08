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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 8 Oktober 2026 | 09.15 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Zodiak pisces akan merasa segar kembali dan sangat termotivasi hari ini. Gunakan energi positif dan motivasi ini untuk menyelesaikan hal-hal penting. Selain itu, transit planet yang menguntungkan ini mungkin adalah untuk memulai sesuatu yang baru dan menarik. 

Jadi, bersiaplah untuk memanfaatkan semua peluang yang mungkin datang. Keinginan pisces untuk bertemu orang baru dan menjalin hubungan jangka panjang, akan dirasakan sangat kuat pada hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces akan terbebas dari penderitaan karena jawaban dari perasaan terhadap seseorang akan berbalas. Terkait karir, manfaatkan periode penurunan stres ini untuk meningkatkan fokus serta produktivitas.

Sementara itu, nikmati hari dengan suasana hati yang gembira saat ini untuk meningkatkan kesehatan. Terkait keuangan, keputusan yang dibuat dengan menggunakan masukan dari angka keberuntungan, akan menguntungkan bagi kondisi finansial pisces.

Cinta Pisces

Masalah terbesar pisces tampaknya adalah ketidakpastian. Ketidaktahuan saja sudah menimbulkan stres dan perubahan suasana hati yang drastis. 

Terkadang, pisces merasa kuat dan bersemangat. Namun di lain waktu, pisces kesulitan dan berpura-pura berani. Sebelum hari berakhir, pisces akan terbebas dari penderitaan. Jawaban akan ungkapan perasaan terhadap seseorang akan datang.

Karir Pisces

Editor: Hanny Suwindari
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