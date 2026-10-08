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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 8 Oktober 2026 | 07.45 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak Aries harus melindungi diri dari orang-orang yang menyebarkan energi negatif. Jangan biarkan mereka memengaruhi ketenangan pikiran dan membuatmu stres. 

Perhatikan bagaimana pengaruh negatif dapat mengubah suasana hati, pilihan, serta menjauhkan Aries dari energi positif dalam diri. Jangan menutup diri, dan tetaplah kelilingi diri sendiri dengan energi positif.

Zodiak Taurus mungkin merasakan periode penundaan, sehingga ketegangan muncul. Taurus mungkin mengalami frustrasi karena sedikitnya kemajuan yang telah dicapai. 

Cobalah untuk tidak terlalu khawatir tentang periode ini, karena akan memberi Taurus kesempatan untuk merenungkan pencapaian dan merencanakan bagaimana melanjutkan tujuan hidup di masa depan. Tetaplah berada di jalur yang benar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak Aries harus menyadari bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur ​​adalah landasan dalam hubungan. Terkait karir, ada beberapa perubahan positif sedang direncanakan jika Aries merasa tidak puas dengan pekerjaan saat ini.

Sementara itu, jaga tubuh tetap tertutup dan lakukan tindakan pencegahan karena Aries rentan mengalami demam atau nyeri. Terkait keuangan, Aries memiliki berbagai pilihan dalam melakukan pencarian kontrak yang menguntungkan.

Cinta Aries

Editor: Candra Mega Sari
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