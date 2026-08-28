Ramalan Zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer Sabtu 29 Agustus 2026

JawaPos.com – Angin keuangan berhembus, mendorong investasi kreatif atau penyesuaian pada pengeluaran rutin Aries.

Di sisi lain, pembelian spontan menggoda Gemini, tetapi pertimbangkan manfaatnya dengan cermat.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Sabtu 29 Agustus 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Semangat Anda membara dalam urusan hati, memicu percakapan baru yang berani atau kejutan dari orang-orang terkasih.

Di tempat kerja, tegaskan visi Anda tetapi perhatikan juga suara-suara yang lebih tenang, ini mungkin menyimpan detail yang dapat mengubah segalanya.