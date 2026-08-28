Ramalan Zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer Sabtu 29 Agustus 2026

ilustrasi zodiak. (Freepik)
JawaPos.com – Angin keuangan berhembus, mendorong investasi kreatif atau penyesuaian pada pengeluaran rutin Aries.
Di sisi lain, pembelian spontan menggoda Gemini, tetapi pertimbangkan manfaatnya dengan cermat.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Sabtu 29 Agustus 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Aries – (21 Maret hingga 19 April)
Semangat Anda membara dalam urusan hati, memicu percakapan baru yang berani atau kejutan dari orang-orang terkasih.
Di tempat kerja, tegaskan visi Anda tetapi perhatikan juga suara-suara yang lebih tenang, ini mungkin menyimpan detail yang dapat mengubah segalanya.
Angin keuangan berhembus, mendorong investasi kreatif atau penyesuaian pada pengeluaran rutin Anda.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!