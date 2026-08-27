Ramalan Zodiak Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio pada Jumat 28 Agustus 2026

ilustrasi zodiak. (Freepik)

JawaPos.com – Energi keuangan besok mendorong Leo untuk bersenang-senang, pastikan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Sedangkan bagi Scorpio pertimbangkan proposal keuangan dengan cermat, percayai insting daripada janji.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Jumat 28 Agustus 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Besok Anda memancarkan pesona magnetis dan romansa berkembang di sudut-sudut terhangat duniamu.

Aspirasi profesional Anda didukung oleh kepercayaan diri, ambil inisiatif yang berani, tetapi dengarkan dengan saksama umpan balik yang menyertainya.