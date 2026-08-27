Ramalan Zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer Jumat 28 Agustus 2026

ilustrasi zodiak. (Freepik)

JawaPos.com – Saatnya meninjau anggaran Taurus, penyesuaian kecil menjanjikan kenyamanan yang langgeng.

Di sisi lain bagi Cancer, keuangan mendorong pilihan kecil namun strategis, rencanakan keamanan, tetapi biarkan intuisi yang menuntun.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Jumat 28 Agustus 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Besok hatimu berkobar dengan keinginan untuk menyampaikan kebenaran dalam kasih, kerentanan memperkuat ikatan.

Di tempat kerja, hadapi tantangan seperti seorang kapten yang mengarungi ombak, menemukan solusi cepat di saat orang lain melihat hambatan.