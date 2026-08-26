Punya Naluri Bisnis Kuat, 5 Shio Ini Disebut Mudah Meraih Kemapanan

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Ada orang yang terlihat memiliki kemampuan alami dalam mengelola keuangan dan melihat peluang. Mereka bisa membangun penghasilan melalui pekerjaan, bisnis, investasi, maupun berbagai keputusan finansial lainnya.
Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki sifat yang mendukung kemampuan mencari, mengelola, dan mengembangkan kekayaan.
Mulai dari pribadi yang telaten mengatur uang hingga sosok berani mengambil peluang, setiap shio memiliki karakter berbeda dalam mengejar kemapanan.
Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang disebut memiliki dorongan finansial kuat dan berpotensi menonjol dalam urusan menghasilkan uang.
Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang sabar dan berhati-hati ketika berurusan dengan keuangan.
Mereka umumnya tidak tertarik mengejar kekayaan secara instan. Sebaliknya, pemilik shio ini dipercaya lebih nyaman membangun kondisi finansial secara bertahap melalui tabungan, investasi, maupun pekerjaan yang menawarkan perkembangan jangka panjang.
Sikap praktis juga menjadi salah satu keunggulan mereka. Kerbau cenderung mempertimbangkan kebutuhan sebelum mengeluarkan uang sehingga lebih mudah membuat perencanaan keuangan.
Kegigihan menjadi modal tambahan. Ketika sudah menetapkan tujuan, mereka mampu menjalani proses panjang dengan konsisten hingga perlahan mencapai kondisi finansial yang diinginkan.
Shio Ayam disebut memiliki karakter disiplin dan ambisius dalam mengejar kesuksesan.
Mereka cenderung melihat kekayaan sebagai hasil dari proses panjang, bukan sesuatu yang dapat diperoleh dalam waktu singkat. Karena itu, mereka tidak keberatan bekerja keras selama bertahun-tahun demi mendapatkan kestabilan finansial.
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Jawa Pos
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