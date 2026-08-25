Ramalan Zodiak Sagitarius 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini Sagitarius mungkin menghadapi sejumlah hambatan dalam mencapai tujuan. Beberapa rencana berpotensi mengalami keterlambatan sehingga kesabaran menjadi hal penting agar Anda tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Situasi yang kurang berjalan sesuai harapan juga dapat memengaruhi pekerjaan, hubungan asmara, hingga kondisi keuangan. Tetap tenang dan menyusun rencana dengan matang akan membantu Aquarius melewati berbagai tantangan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Selasa (25/8), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, pencapaian tujuan mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan. Jangan biarkan keterlambatan membuat Anda kehilangan fokus. Kesabaran dan perencanaan yang tepat akan membantu mengurangi berbagai hambatan. Luangkan waktu untuk menenangkan pikiran.

Cinta Sagitarius

Hubungan dengan pasangan membutuhkan kesabaran lebih. Mendapatkan rasa hormat dan kasih sayang tidak selalu bisa dilakukan secara instan, sehingga Anda perlu memberikan ruang bagi hubungan untuk berkembang secara alami.

Hindari terbawa emosi ketika menghadapi perbedaan pendapat. Reaksi yang terlalu emosional justru dapat memperburuk keadaan dan merusak hubungan yang sedang dibangun.