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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 25 Agustus 2026 | 16.44 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Selasa, 25 Agustus 2026: Beri Waktu untuk Pulih

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Selasa, 25 Agustus 2026, membawa pesan tentang pentingnya memberikan ruang kepada diri sendiri untuk memulihkan perasaan.

Capricorn yang sedang menghadapi persoalan hubungan mungkin merasa kecewa, terluka, atau sulit menerima kenyataan tertentu.

Kondisi emosional seperti ini membutuhkan waktu, sehingga Capricorn tidak perlu memaksa diri untuk segera terlihat baik-baik saja.

Perasaan yang belum selesai sebaiknya tidak terus disembunyikan hanya demi mempertahankan kesan kuat di hadapan orang lain.

Justru dengan mengakui apa yang sedang dirasakan, Capricorn dapat lebih mudah memahami kebutuhan emosional dan menentukan langkah yang tepat dalam kehidupan asmara.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang cukup kuat ketika menghadapi masalah. Namun, kekuatan bukan berarti harus selalu menyembunyikan perasaan. Ada kalanya seseorang memang membutuhkan waktu untuk menerima perubahan sebelum kembali melangkah.

Jika hubungan yang dijalani sedang mengalami keretakan, jangan mengambil keputusan ketika emosi masih terlalu tinggi. Beri kesempatan kepada diri sendiri untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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