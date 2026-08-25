Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Selasa, 25 Agustus 2026: Beri Waktu untuk Pulih

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Selasa, 25 Agustus 2026, membawa pesan tentang pentingnya memberikan ruang kepada diri sendiri untuk memulihkan perasaan.
Capricorn yang sedang menghadapi persoalan hubungan mungkin merasa kecewa, terluka, atau sulit menerima kenyataan tertentu.
Kondisi emosional seperti ini membutuhkan waktu, sehingga Capricorn tidak perlu memaksa diri untuk segera terlihat baik-baik saja.
Perasaan yang belum selesai sebaiknya tidak terus disembunyikan hanya demi mempertahankan kesan kuat di hadapan orang lain.
Justru dengan mengakui apa yang sedang dirasakan, Capricorn dapat lebih mudah memahami kebutuhan emosional dan menentukan langkah yang tepat dalam kehidupan asmara.
Capricorn dikenal sebagai pribadi yang cukup kuat ketika menghadapi masalah. Namun, kekuatan bukan berarti harus selalu menyembunyikan perasaan. Ada kalanya seseorang memang membutuhkan waktu untuk menerima perubahan sebelum kembali melangkah.
Jika hubungan yang dijalani sedang mengalami keretakan, jangan mengambil keputusan ketika emosi masih terlalu tinggi. Beri kesempatan kepada diri sendiri untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti