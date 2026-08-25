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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 25 Agustus 2026 | 16.23 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Selasa, 25 Agustus 2026: Jujur pada Perasaan dan Pilih Hubungan yang Sehat

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Selasa, 25 Agustus 2026, mengajak pemilik zodiak ini untuk lebih jujur terhadap perasaan sendiri.

Hubungan yang sudah berjalan cukup lama mungkin membuat Leo mulai mempertanyakan apakah kebersamaan tersebut masih memberikan kebahagiaan, rasa dihargai, dan ruang untuk berkembang.

Leo memang dikenal memiliki keinginan kuat untuk mempertahankan sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah, tetapi mempertahankan hubungan hanya karena takut kehilangan belum tentu menjadi pilihan terbaik.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo yang dilansir dari AstroTalk untuk Selasa, 25 Agustus 2026.

Jika belakangan Leo dan pasangan sering terlibat konflik, jangan langsung mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi sesaat. Cobalah melihat persoalan secara lebih menyeluruh.

Pertimbangkan apakah masalah tersebut masih dapat diperbaiki melalui komunikasi atau sudah berlangsung terlalu lama tanpa perubahan berarti. Hubungan yang sehat seharusnya memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk tumbuh dan berkembang bersama.

Percakapan terbuka dapat menjadi langkah awal. Sampaikan apa yang membuat tidak nyaman tanpa menyudutkan pasangan. Berikan pula kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya.

Leo tidak perlu menganggap setiap perbedaan sebagai tanda bahwa hubungan harus berakhir. Ada persoalan yang memang membutuhkan waktu, kesabaran, dan kemauan dari kedua pihak untuk memperbaikinya.

Editor: Novia Tri Astuti
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