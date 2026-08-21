8 Weton Pilihan yang Diramal Makin Makmur, Kesulitan Hidup Perlahan Berganti Rezeki

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dalam satu pekan dan hari pasaran yang digunakan dalam berbagai perhitungan tradisional. Bagi sebagian masyarakat, weton tidak hanya berkaitan dengan tanggal kelahiran, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga persoalan rezeki.

Primbon Jawa sendiri merupakan warisan budaya dan kepercayaan tradisional. Karena itu, berbagai ramalan mengenai keberuntungan dan masa depan sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi, bukan sebagai kepastian mengenai kehidupan seseorang.

Dalam sejumlah perhitungan primbon, terdapat weton yang dipercaya akan melewati fase sulit sebelum memasuki periode yang lebih baik. Perubahan tersebut digambarkan bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga hubungan sosial, ketenangan batin, serta kesempatan baru.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang disebut memiliki peluang memasuki fase kehidupan yang lebih berkecukupan menurut Primbon Jawa.

1. Senin Legi Pemilik weton Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang sabar, penuh pengertian, dan berusaha menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Dalam perjalanan hidup, mereka disebut tidak selalu langsung mendapatkan kondisi ekonomi yang stabil. Berbagai persoalan terkadang membuat mereka harus berjuang lebih keras dibandingkan orang lain.

Namun, menurut ramalan primbon, fase tersebut dipercaya perlahan berganti. Peluang baru dapat datang melalui pekerjaan, usaha, maupun bantuan dari orang yang tidak disangka sebelumnya.

2. Kamis Wage Kamis Wage digambarkan sebagai sosok yang tenang, tekun, dan tidak mudah mengeluh ketika menghadapi masalah. Mereka cenderung memilih menyelesaikan persoalan secara perlahan daripada banyak mengeluh.

Kesabaran dan kerja keras yang selama ini dilakukan dipercaya mulai menunjukkan hasil. Peluang mendapatkan pemasukan tambahan atau kesempatan yang lebih baik disebut dapat muncul dari arah yang tidak terduga.