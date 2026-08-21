Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Jumat, 21 Agustus 2026 | 21.31 WIB

8 Weton Pilihan yang Diramal Makin Makmur, Kesulitan Hidup Perlahan Berganti Rezeki

Ilustrasi seseorang yang mengawali kisah serba berkecukupan - Image

Ilustrasi seseorang yang mengawali kisah serba berkecukupan

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dalam satu pekan dan hari pasaran yang digunakan dalam berbagai perhitungan tradisional. Bagi sebagian masyarakat, weton tidak hanya berkaitan dengan tanggal kelahiran, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga persoalan rezeki.

Primbon Jawa sendiri merupakan warisan budaya dan kepercayaan tradisional. Karena itu, berbagai ramalan mengenai keberuntungan dan masa depan sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi, bukan sebagai kepastian mengenai kehidupan seseorang.

Dalam sejumlah perhitungan primbon, terdapat weton yang dipercaya akan melewati fase sulit sebelum memasuki periode yang lebih baik. Perubahan tersebut digambarkan bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga hubungan sosial, ketenangan batin, serta kesempatan baru.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang disebut memiliki peluang memasuki fase kehidupan yang lebih berkecukupan menurut Primbon Jawa.

1. Senin Legi

Pemilik weton Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang sabar, penuh pengertian, dan berusaha menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Dalam perjalanan hidup, mereka disebut tidak selalu langsung mendapatkan kondisi ekonomi yang stabil. Berbagai persoalan terkadang membuat mereka harus berjuang lebih keras dibandingkan orang lain.

Namun, menurut ramalan primbon, fase tersebut dipercaya perlahan berganti. Peluang baru dapat datang melalui pekerjaan, usaha, maupun bantuan dari orang yang tidak disangka sebelumnya.

2. Kamis Wage

Kamis Wage digambarkan sebagai sosok yang tenang, tekun, dan tidak mudah mengeluh ketika menghadapi masalah. Mereka cenderung memilih menyelesaikan persoalan secara perlahan daripada banyak mengeluh.

Kesabaran dan kerja keras yang selama ini dilakukan dipercaya mulai menunjukkan hasil. Peluang mendapatkan pemasukan tambahan atau kesempatan yang lebih baik disebut dapat muncul dari arah yang tidak terduga.

Karena itu, pemilik weton ini disarankan tetap konsisten dan tidak mudah menyerah ketika hasil usaha belum terlihat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rezeki Makin Terbuka, Ini 5 Shio yang Konon Berpeluang Hidup Lebih Makmur - Image
Zodiak

Rezeki Makin Terbuka, Ini 5 Shio yang Konon Berpeluang Hidup Lebih Makmur

Jumat, 21 Agustus 2026 | 15.42 WIB

3 Shio yang Hidupnya akan Bertambah Makmur di Tahun 2026, Rezeki Datang Setiap Hari - Image
Zodiak

3 Shio yang Hidupnya akan Bertambah Makmur di Tahun 2026, Rezeki Datang Setiap Hari

Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.50 WIB

Jujur Jadi Jalan Rezeki, 4 Shio Ini Diprediksi Segera Rasakan Hidup Lebih Makmur - Image
Zodiak

Jujur Jadi Jalan Rezeki, 4 Shio Ini Diprediksi Segera Rasakan Hidup Lebih Makmur

Kamis, 20 Agustus 2026 | 05.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 - Image
1

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

2

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

3

Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!

6

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

7

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?

8

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

9

Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!

10

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore