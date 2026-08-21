Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Jumat, 21 Agustus 2026: Jaga Kebiasaan Sehat

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Jumat, 21 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memberikan perhatian lebih kepada kondisi tubuh sendiri.
Kesibukan dan keinginan membantu orang lain terkadang membuat Leo lupa bahwa tubuh juga membutuhkan waktu untuk dirawat, beristirahat, dan memulihkan energi.
Menjaga kesehatan tidak harus dilakukan melalui perubahan besar. Konsistensi dalam berolahraga, memilih makanan bernutrisi, mencukupi waktu tidur, dan memahami kebutuhan tubuh dapat membantu Leo mempertahankan kebugaran.
Leo mungkin terbiasa menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi. Kebiasaan tersebut memang menunjukkan kepedulian, tetapi jangan sampai membuat Leo mengabaikan sinyal tubuh ketika mulai merasa lelah.
Jumat, 21 Agustus 2026, dapat menjadi kesempatan untuk kembali memperhatikan rutinitas kesehatan. Jika selama ini jadwal olahraga sering terlewat karena pekerjaan atau tanggung jawab lainnya, cobalah menyediakan waktu khusus untuk bergerak.
Olahraga tidak harus selalu dilakukan dengan intensitas tinggi. Aktivitas yang dapat dilakukan secara rutin justru lebih mudah dipertahankan dibandingkan latihan berat yang hanya dilakukan sesekali.
Leo dapat memilih berjalan kaki, bersepeda, berenang, melakukan peregangan, atau latihan ringan lainnya sesuai kondisi tubuh. Jangan memaksakan diri ketika tubuh belum siap menerima aktivitas dengan intensitas tinggi.
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Jawa Pos
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