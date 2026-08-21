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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 21 Agustus 2026 | 14.50 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak cancer mungkin membutuhkan penerjemah untuk berkomunikasi dengan orang lain hari ini. Mengambil keputusan mungkin sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Kiat hari ini adalah lebih baik memilih untuk berpetualang. 

Percayalah bahwa keberuntungan akan membantu jika cancer mengambil risiko. Mintalah bantuan saat membutuhkannya, tetapi jangan bergantung pada orang lain untuk menyembuhkan dirimu. Sebagian besar pekerjaan ini harus datang dari diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Kehidupan percintaan zodiak cancer akan penuh dengan petualangan menarik dan harapan akan calon pasangan baru. Terkait karir, tingkatkan kondisi keuangan dengan berbicara kepada atasan tentang kenaikan gaji.

Sementara itu, bersantailah karena tingkat stres yang rendah mengarah pada peningkatan kesehatan. Terkait keuangan, wujudkan rencanamu untuk membeli mobil baru dengan mengunjungi dealer atau showroom. 

Cinta Cancer

Baru-baru ini, kehidupan percintaan cancer penuh dengan petualangan yang menarik dan harapan akan calon pasangan baru. Hari ini, prospek percintaan cancer akan tetap cerah. 

Editor: Novia Tri Astuti
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