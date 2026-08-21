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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 21 Agustus 2026 | 11.00 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, pintu untuk menjelajahi dan menemukan hal-hal baru akan terbuka bagi zodiak Aquarius. Cobalah dengan hati-hati menyampaikan pikiran. Lanjutkan inisiatif dan rencanamu dengan cara yang tepat. 

Semuanya akan berjalan dengan baik, dan Aquarius akan dapat mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan rumah. Selain itu, koneksi baru kemungkinan akan memasuki hidup dan meningkatkan semangat Aquarius.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius perlu meluangkan waktu untuk pasangan dan bersenang-senang tanpa memikirkan hal lain. Terkait karir, kurangi ketegangan di tempat kerja dengan mendorong rekan kerja untuk bekerja sama.

Sementara itu, lakukan kegiatan kreatif dan motivasi diri sendiri untuk menghindari kelesuan dan ketidakaktifan. Pada sisi keuangan, cobalah meminta nasihat dari seseorang yang bijaksana jika ingin melakukan pembelian properti.

Cinta Aquarius

Cinta, kesenangan, kasih sayang, dan pelarian terdengar sangat menyenangkan hari ini. Cobalah untuk secara sadar dan sengaja meluangkan waktu untuk pasangan dan bersenang-senang tanpa memikirkan hari esok.

Karir Aquarius

Editor: Candra Mega Sari
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