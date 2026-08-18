3 Weton yang Duitnya Lancar Sepanjang Tahun 2026, Tabungan Ikut Menggunung Bikin Hidup Tenang

JawaPos.com - Beberapa memang diketahui mempunyai nasib mujur diberkahai kenyamanan dan kemapanan dalam hidup sedari masih kanak-kanak.

Kebanyakan orang-orang baru bisa meraih kesejahteraan ketika telah berusaha bersusah payah sewaktu dewasa.

Tahun 2026 ini sendiri diprediksi bisa menjadi periode yang makin memuluskan usaha seseorang untuk meraih kemakmuran dalam hidup.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan duitnya akan lancar sepanjang tahun 2026 saat tabungan ikut menggunung membuat hidup jadi tenang.

1. Weton Senin Pahing

Dalam kepercayaan primbon, sebagian dari orang yang lahir dengan weton Senin Pahing memiliki sifat keras kepala.

Wataknya tersebut bisa terlihat dari kebiasaan sehari-hari yang terkadang bisa membuat kesulitan tetapi juga bisa berdampak positif.