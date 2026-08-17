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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 17 Agustus 2026 | 18.17 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 17 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi Capricorn (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Capricorn (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi perlu mengandalkan kesabaran dan ketelitian untuk menghadapi berbagai situasi. Sejumlah persoalan mungkin tidak berjalan sesuai harapan sehingga Anda perlu menyusun strategi agar terhindar dari kerugian.

Pendekatan yang tegas dan perencanaan matang akan membantu Capricorn menghadapi tantangan hari ini. Jangan terburu-buru mengambil keputusan ketika situasi sedang penuh tekanan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Senin (17/8), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini menuntut Capricorn untuk lebih sabar dalam menghadapi situasi sulit. Anda mungkin perlu melakukan perencanaan lebih banyak agar berbagai risiko dapat diminimalkan. Tetaplah tegas ketika menentukan langkah, tetapi hindari tindakan yang terburu-buru.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara Capricorn berpotensi menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan. Perbedaan sudut pandang dapat membuat suasana hubungan menjadi kurang nyaman jika tidak disikapi dengan baik.

Cobalah menunjukkan sikap yang lebih fleksibel terhadap pasangan. Memberikan ruang untuk memahami keinginan satu sama lain dapat membantu menjaga keharmonisan dan kebahagiaan hubungan.

Karier Capricorn

Suasana kerja mungkin terasa kurang bersahabat bagi Capricorn. Beberapa pekerjaan juga berpotensi mengalami keterlambatan sehingga menimbulkan kekhawatiran dan membuat Anda merasa tertekan.

Agar pekerjaan tetap terkendali, susun kembali prioritas dan berikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas yang tertunda. Jangan biarkan tekanan membuat Anda kehilangan fokus terhadap target utama.

Kesehatan Capricorn

Capricorn mungkin mengalami keluhan berupa nyeri pada kaki. Kondisi tersebut dapat membuat aktivitas terasa kurang nyaman, terutama jika Anda menjalani kegiatan yang cukup padat.

Editor: Estu Suryowati
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