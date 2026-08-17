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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 17 Agustus 2026 | 18.08 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 17 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Sisi gelap kepribadian zodiak Scorpio di balik ketegasannya menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Sisi gelap kepribadian zodiak Scorpio di balik ketegasannya menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi kemungkinan akan menghadapi hari yang cukup menguras emosi. Rasa cemas dapat muncul dan membuat Anda lebih mudah terpancing ketika menghadapi berbagai situasi.

Karena itu, penting bagi Scorpio untuk menjaga ketenangan dan tidak terburu-buru mengikuti dorongan emosi. Meluangkan waktu untuk bersantai, termasuk dengan mendengarkan musik, dapat membantu membuat pikiran lebih rileks.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Senin (17/8), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, hari ini Scorpio perlu lebih berhati-hati dalam mengelola emosi. Kecemasan yang muncul dapat membuat Anda lebih mudah tersulut, terutama ketika menghadapi situasi yang tidak berjalan sesuai harapan. Cobalah melawan dorongan untuk bereaksi secara spontan.

Cinta Scorpio

Kehidupan asmara Scorpio berpotensi diwarnai emosi yang cukup kuat. Anda mungkin lebih mudah terbawa perasaan ketika berinteraksi dengan pasangan, sehingga percakapan sederhana berisiko berkembang menjadi persoalan.

Untuk menjaga keharmonisan hubungan, usahakan tidak langsung bereaksi ketika merasa tersinggung. Mengendalikan emosi dan memberi kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya dapat membantu mencegah kesalahpahaman.

Karier Scorpio

Tugas-tugas yang menantang membuat Scorpio mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk bersantai. Beban pekerjaan yang cukup padat menuntut Anda mengatur waktu dengan baik agar seluruh tanggung jawab dapat diselesaikan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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