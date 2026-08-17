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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 17 Agustus 2026 | 18.11 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 17 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Sagitarius hari ini diprediksi berpeluang mendapatkan harapan penuh optimisme. Fleksibilitas dalam mengejar tujuan membuat Anda lebih mudah menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang muncul.

Kepercayaan diri juga berada pada tingkat yang baik. Keputusan besar yang diambil Sagitarius dengan pertimbangan matang berpotensi memberikan hasil positif dan membuka peluang untuk mencapai sesuatu yang lebih besar.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Senin (17/8), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini menjadi waktu yang mendukung bagi Sagitarius untuk bergerak maju. Anda akan merasa lebih optimistis dan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan keyakinan yang kuat. Kemampuan mengambil keputusan secara tepat juga menjadi salah satu kekuatan Anda hari ini.

Cinta Sagitarius

Hubungan asmara Sagitarius berjalan dengan harmonis. Anda dan pasangan mampu menjaga pemahaman yang baik sehingga komunikasi terasa lebih mudah dan menyenangkan.

Sikap saling memahami ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat hubungan. Manfaatkan momen positif tersebut untuk membangun kedekatan dan menciptakan suasana yang lebih hangat bersama pasangan.

Karier Sagitarius

Performa kerja Sagitarius berpotensi mendapatkan perhatian positif dari atasan. Kemampuan dan bakat yang selama ini Anda tunjukkan mulai mendapatkan pengakuan di lingkungan profesional.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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