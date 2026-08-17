Ramalan Zodiak Aquarius 17 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi mungkin akan menjalani hari yang tidak terlalu mudah. Hasil yang diharapkan belum tentu langsung terlihat, sementara sejumlah persoalan dapat membuat Anda merasa khawatir.

Meski demikian, menjaga pandangan positif menjadi kunci untuk melewati hari ini. Jangan terlalu larut dalam kekhawatiran karena sikap optimistis dapat membantu Aquarius tetap tenang menghadapi berbagai situasi.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Senin (17/8), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini mungkin tidak memberikan banyak hal sesuai harapan Aquarius. Namun, tetaplah mempertahankan harapan dan keyakinan bahwa hasil yang lebih baik dapat datang setelah melewati berbagai hambatan.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara Aquarius berpotensi diwarnai emosi. Anda mungkin lebih mudah terbawa perasaan ketika berinteraksi dengan pasangan, sehingga percakapan dapat menjadi lebih sensitif dari biasanya.

Cobalah mengendalikan emosi dan tidak langsung bereaksi terhadap perkataan pasangan. Sikap tenang dan saling memahami akan membantu menjaga keharmonisan hubungan.

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