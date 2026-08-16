Rajin Berbagi, Rezeki Mengalir! 5 Weton Ini Disebut Punya Hati Dermawan

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, rezeki tidak selalu dimaknai sebagai hasil dari kerja keras semata. Ada pula keyakinan bahwa kebiasaan berbagi, membantu sesama, serta menjaga ketulusan hati dapat menjadi bagian dari jalan datangnya keberkahan.

Salah satu nasihat yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Jawa adalah pentingnya ringan tangan ketika melihat orang lain membutuhkan pertolongan. Berbagi tidak harus selalu dalam jumlah besar, sebab ketulusan dan niat baik juga dianggap memiliki nilai tersendiri.

Dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai karakter dermawan. Mereka disebut mudah tergerak untuk membantu orang lain dan tidak keberatan menyisihkan sebagian rezekinya untuk sesama.

Menariknya, sifat tersebut dipercaya justru membawa energi positif dalam kehidupan mereka. Rezeki diyakini dapat datang melalui berbagai jalan, mulai dari peluang pekerjaan, pertolongan orang lain, hingga kesempatan yang tidak diduga sebelumnya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut lima weton yang dipercaya memiliki sifat gemar bersedekah dan mudah berbagi menurut Primbon Jawa.

1. Selasa Pahing – Mudah Tergerak Membantu Sesama Pemilik weton Selasa Pahing dikenal memiliki karakter kuat sekaligus kepedulian yang cukup tinggi terhadap orang di sekitarnya.

Ketika melihat seseorang mengalami kesulitan, mereka dipercaya tidak mudah tinggal diam. Ada dorongan untuk memberikan bantuan, bahkan ketika kondisi mereka sendiri belum sepenuhnya berlebih.

Sifat welas asih tersebut membuat Selasa Pahing kerap dikaitkan dengan pribadi yang ringan tangan. Bagi mereka, membantu orang lain tidak selalu harus menunggu memiliki banyak harta.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kebiasaan berbagi secara ikhlas diyakini dapat membuka jalan menuju kemudahan. Pertolongan yang diberikan kepada orang lain dipercaya dapat kembali dalam bentuk keberuntungan atau bantuan pada waktu yang tidak disangka.