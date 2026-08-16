Jarang Bicara Sembarangan, 5 Weton Ini Disebut Punya Ucapan Bertuah Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Ucapan (Freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan watak, karakter, hingga potensi spiritual yang dipercaya melekat pada seseorang.
Salah satu kepercayaan yang berkembang adalah adanya weton tertentu yang dianggap memiliki kekuatan ucapan. Perkataannya dinilai memiliki bobot tersendiri, terutama ketika disampaikan dengan keyakinan, ketulusan, atau berdasarkan firasat yang kuat.
Dalam pandangan Primbon Jawa, sebagian orang bahkan dipercaya memiliki kepekaan batin sehingga perkataan, nasihat, maupun doa yang mereka sampaikan terkadang terasa selaras dengan kejadian yang kemudian berlangsung.
Namun, hal tersebut merupakan kepercayaan dalam tradisi dan budaya Jawa, bukan fakta ilmiah yang dapat membuktikan bahwa weton tertentu membuat doa seseorang pasti terkabul.
Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki karakter tersebut? Berikut lima di antaranya yang dirangkum dari kepercayaan Primbon Jawa.
Pemilik weton Senin Legi umumnya digambarkan sebagai sosok yang lembut, kalem, dan tidak gemar banyak berbicara. Meski demikian, ketenangan tersebut dipercaya menyimpan kepekaan batin yang cukup kuat.
Mereka cenderung memilih kata-kata dengan hati-hati. Ketika menyampaikan harapan atau mendoakan seseorang, perkataannya dianggap lahir dari ketulusan, bukan sekadar ucapan spontan.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, karakter inilah yang membuat Senin Legi sering dikaitkan dengan ucapan yang memiliki makna mendalam. Tidak mengherankan jika orang-orang di sekitarnya merasa nyaman meminta nasihat atau doa kepada mereka.
Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang cukup populer dalam berbagai kepercayaan tradisional Jawa. Weton ini kerap dikaitkan dengan karakter berwibawa, intuitif, dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya.
Ketika berbicara, mereka dipercaya tidak terlalu banyak mengeluarkan kata-kata. Namun, sekali memberikan pendapat, perkataannya sering dianggap memiliki bobot.
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Jawa Pos
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